Эрдоган назвал Израиль пешкой в руках Запада Эрдоган: мир раскрыл коварную и грязную тактику Запада на Ближнем Востоке

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Израиль является в руках Запада пешкой, которую можно будет принести в жертву, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. По его словам, которые приводит портал Milliyet, мир раскрыл «коварную и грязную тактику» стран Запада.

Их попытки скрыть свою полную поддержку детоубийц — это отдельная комедия. Всем известно, что Израиль — это пешка в регионе, которой можно будет пожертвовать, когда придет день. Запад любит водить, не пачкая рук: иногда ради денег, иногда ради пакости, а иногда для сокрытия своих преступлений. Мы их хорошо знаем. Так же, как ни одна партия не может длиться вечно, так и коварная и грязная тактика Запада была раскрыта, — сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил о намерении официально объявить Израиль военным преступником. Кроме того, он назвал Израиль «оккупантом». При этом палестинское движение ХАМАС, по мнению политика, не является террористической организацией. За происходящее в секторе Газа, продолжил президент, несет ответственность Запад.

До этого турецкий лидер выразил мнение, что Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти и прекратить атаки. По его словам, армия страны нацелилась на ни в чем не повинных мирных жителей. Своими действиями Израиль лишь углубляет гуманитарный кризис, добавил глава республики. Анкара намерена усилить свои призывы и громко заявить, что страна поддерживает мирное население и выступает против израильского гнета, отметил Эрдоган.