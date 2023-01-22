Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Бурса заявил, что президентские и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Он также отметил, что подпишет указ о проведении выборов 10 марта, после чего начнется 60-дневный срок, предусмотренный законодательством для проведения выборных кампаний, передает канал TRT.

Хвала Господу, который помог нам подружиться с вами, нашей драгоценной молодежью, которая впервые проголосует на выборах 14 мая, — заявил Эрдоган.

Ранее планировалось, что выборы состоятся 18 июня. Теперь оппозиционные кандидаты существенно потеряют время для проведения своих кампаний. Причиной для переноса Эрдоган называл сезонные особенности региона и начало поры экзаменов у студентов, которая приходится на июнь.

Ранее представители ведущей оппозиционной Национально-республиканской партии Турции заявили, что получили угрозы от турецкой частной военной компании SADAT, которую также часто называют «личной армией» турецкого президента.

NEWS.ru также разибрался, поможет ли Эрдогану победить попытка сплотить большую часть населения страны вокруг идеи противостояния нестандартной сексуальности, завезенной с Запада.