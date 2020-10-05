Эмираты научат Россию сбивать американские истребители

В Конгрессе США предпринимаются двухпартийные усилия для того чтобы заблокировать запланированную продажу американских многофункциональных истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ), которая стала возможна на фоне прогресса в арабо-израильской нормализации. Аналитики предупреждают, что запрет на сделку с Абу-Даби необходим с точки зрения не только безопасности Израиля, но и конфиденциальности американских разработок: есть опасения, что ОАЭ могут «поделиться» секретами F-35 с российской стороной.

Двухпартийная инициатива американских конгрессменов заключается в том, чтобы предоставить Израилю право ветировать любую оружейную сделку администрации президента США с другими государствами Ближнего Востока. Действующее американское законодательство, конечно, даёт Израилю гарантию военного превосходства в регионе, однако назначает арбитром в любых спорах такого характера Конгресс. Сейчас же законодатели предлагают увязать этот вопрос напрямую с властями еврейского государства — чтобы президент США консультировался с союзниками напрямую, прежде чем продавать что-либо опасное ближневосточным игрокам.

Нормализация отношений между ОАЭ, Бахрейном с одной стороны и Израилем с другой открыла широкие возможности для улучшения качества военно-технического сотрудничества между Вашингтоном и Абу-Даби. Несмотря на то, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отрицает, что израильское разрешение на оружейные сделки США с арабами было частью дипломатической сделки, главу правительства всё равно обвиняют в том, что он фактически «продал» принцип военного превосходства своей страны.

Однако западные аналитики называют возможную сделку между ОАЭ и США рискованной и по другой причине — неплохое качество отношений между Абу-Даби и Москвой. Так, эксперт по Ближнем Востоку Самуэль Рамани указывает на «опасную» интенсивность контактов между двумя странами.

Частота консультаций между Россией и ОАЭ по вопросам в сфере безопасности может привести к сценарию, в котором эмиратские F-35 и российские «Панцири» или С-400 будут использоваться в тандеме друг с другом, — пишет Рамани. — Эти совместные операции могут дать России представление о потенциальных уязвимостях внутри F-35. Это позволит Москве производить системы противоракетной обороны, способные сбивать американские самолёты.

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Кроме того, эксперт предупреждает, что Москва и Абу-Даби потенциально готовы к сотрудничеству в разработке истребителей пятого поколения. В 2017 году российские представители объявили, что будут взаимодействовать с министерством обороны ОАЭ, чтобы создать подобный самолёт.

Даже если сценарий «передачи» информации о F-35 российской стороне не осуществится в действительности — что маловероятно, исходя из механизма функционирования запросчика средств ПВО, — велика вероятность, что продажа многоцелевых истребителей аравийской монархии ещё больше подорвёт доверие союзников к тем вторичным санкциям США, которые нацелены на предотвращение покупок российского оружия. Это меры в рамках американского Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), который был принят Конгрессом США в июле 2017 года. К примеру, угроза CAATSA усложнила Индии возможность приобрести российские С-400, а над Турцией и Египтом нависла перспектива ограничительных мер в связи с покупкой С-400 и Су-35 соответственно.

Рамани утверждает: если ОАЭ получат F-35 вопреки всем произведённым закупкам российского оружия, подобный фаворитизм в рамках американской санкционной политики может только ухудшить отношения Вашингтона с теми странами, над которыми нависла угроза санкций на базе CAATSA. Это не менее тревожная ситуация, чем передача военных секретов.