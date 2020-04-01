https://static.news.ru/photo/6c580818-7401-11ea-a14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские военнослужащие могут быть переброшены из Ирака в Сирию, если военные позиции США на территории республики станут неприемлемы из-за преследований шиитскими ополченцами Ирана.

На сирийской стороне границы силы Штатов станут следить за уцелевшими элементами запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» для предотвращения повторения вторжения. Такой исход событий в беседе с NEWS.ru не исключил бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф.

Вне зависимости от пандемии ИГ остаётся угрозой, — заявил экс-советник американского внешнеполитического ведомства.

Хоф подчеркнул, что лишь в крайнем случае угроза распространения коронавируса может послужить предлогом для сокращения присутствия вооружённых сил США в Ближневосточном регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Ирака получила от международной антитеррористической коалиции штаб в провинции Найнава. Передача была осуществлена в рамках процесса вывода иностранных военнослужащих из некоторых провинций республики.