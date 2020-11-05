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Ближний Восток

Два взрыва прогремели на востоке Ирана

16:56, 05 ноября 2020
Фото: nasnews.com

В провинции Дияла на востоке Ирана прогремели два взрыва. В результате ЧП погибли как минимум три женщины, ещё трое сотрудников правоохранительных органов получили травмы, сообщили в органах безопасности страны.

По данным силовиков, в первом случае на бомбе подорвался мотоцикл, на котором находились три погибшие женщины. Второй взрыв произошёл из-за самодельного взрывного устройства, которое сработало, когда на место прибыли представители правоохранительных органов, передаёт INA.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб, 13 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана — Кабуле. ЧП произошло 24 октября около образовательного центра на западе города.

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