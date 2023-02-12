На улицы Израиля вышли десятки тысяч протестующих против судебной реформы. По оценке организаторов митинга, по всей стране свое недовольство выразили более 200 тысяч человек. При этом Haaretz пишет, что в акциях приняли участие 80 тысяч жителей государства.
Более 80 тысяч израильтян проводят демонстрацию против планов правительства по пересмотру судебной системы на фоне многочисленных призывов присоединиться к беспрецедентной всеобщей забастовке в понедельник, — говорится в сообщении.
The Times of Israel пишет, что в Тель-Авиве на улицы вышли около 145 тысяч человек, еще 83 тысячи приняли участие в демонстрациях в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Кармиэле и других городах. Это стало шестой субботой подряд, когда протестующие выходили на улицы.
Бывший министр юстиции Израиля Ципни Ливни на акции протеста в Тель-Авиве заявила, что «землетрясение», которое угрожает разрушить Израиль, «не является стихийным бедствием, оно создано человеком». По ее мнению, во главе этого «землетрясения» стоят Биньямин Нетаньяху и его соратники, движимые «местью и ненавистью».
Акции протеста начались после того, как действующий глава Минюста Ярив Левин предложил судебную реформу, предполагающую ограничение полномочий Высшего суда справедливости в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства. Кроме того, кабмин может получить контроль за отбором судей.