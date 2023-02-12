Десятки тысяч протестующих вышли на улицы в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Иерусалим

На улицы Израиля вышли десятки тысяч протестующих против судебной реформы. По оценке организаторов митинга, по всей стране свое недовольство выразили более 200 тысяч человек. При этом Haaretz пишет, что в акциях приняли участие 80 тысяч жителей государства.

Более 80 тысяч израильтян проводят демонстрацию против планов правительства по пересмотру судебной системы на фоне многочисленных призывов присоединиться к беспрецедентной всеобщей забастовке в понедельник, — говорится в сообщении.

The Times of Israel пишет, что в Тель-Авиве на улицы вышли около 145 тысяч человек, еще 83 тысячи приняли участие в демонстрациях в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Кармиэле и других городах. Это стало шестой субботой подряд, когда протестующие выходили на улицы.

Бывший министр юстиции Израиля Ципни Ливни на акции протеста в Тель-Авиве заявила, что «землетрясение», которое угрожает разрушить Израиль, «не является стихийным бедствием, оно создано человеком». По ее мнению, во главе этого «землетрясения» стоят Биньямин Нетаньяху и его соратники, движимые «местью и ненавистью».

Акции протеста начались после того, как действующий глава Минюста Ярив Левин предложил судебную реформу, предполагающую ограничение полномочий Высшего суда справедливости в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства. Кроме того, кабмин может получить контроль за отбором судей.