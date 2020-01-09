Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские военные уже в марте могут подорвать «авианосец», сделанный из баржи. Учения помогут Тегерану проверить вооружения, опробовать тактику и запугать противников на фоне роста напряжённости в отношениях с США.

Интернет-журнал Defense One опубликовал спутниковые снимки, согласно которым Иран недавно завершил ремонт судна, подлежащего уничтожению во время сложных военных учений.

Возведённая на старой барже надстройка представляет собой фейковый авианосец. Она уже принимала участие в учениях в феврале 2015 года. В настоящее время постройка находится в воде на военно-морской базе ВМС Ирана «Бендер-Аббас».

Ранее глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны, писал NEWS.ru.

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