https://static.news.ru/photo/a88c2430-32cb-11ea-ad76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские военные уже в марте могут подорвать «авианосец», сделанный из баржи. Учения помогут Тегерану проверить вооружения, опробовать тактику и запугать противников на фоне роста напряжённости в отношениях с США.

Интернет-журнал Defense One опубликовал спутниковые снимки, согласно которым Иран недавно завершил ремонт судна, подлежащего уничтожению во время сложных военных учений.

EXCLUSIVE: Satellite photos from Planet Labs show that Iran has recently completed repairs on a mock aircraft carrier that it could destroy as part of an elaborate military exercise, later in the spring. https://t.co/MoUu5rbfmv my latest for @defenseone — Patrick Tucker (@DefTechPat) January 8, 2020

Возведённая на старой барже надстройка представляет собой фейковый авианосец. Она уже принимала участие в учениях в феврале 2015 года. В настоящее время постройка находится в воде на военно-морской базе ВМС Ирана «Бендер-Аббас».

Ранее глава департамента безопасности Генерального штаба ВС Ирана Аболла Эрагы заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в скором времени жестоко отомстит врагам страны, писал NEWS.ru.