https://static.news.ru/photo/119f5160-d3d4-11e9-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/Global Look Press

Жертвами давки в иракском городе Кербела стали по меньшей мере 16 человек, сообщил представитель Минздрава республики. Количество пострадавших, по предварительным данным, приближается к 100. Инцидент произошёл во время празднования Ашуры — дня поминовения мучеников.

Эта дата (9–10 сентября) считается у шиитов одним из главных религиозных торжеств. Мусульмане вспоминают сражение при Кербеле 680 года. Во время битвы убили имама Хусейна, его брата Аббаса и 70 их сподвижников.

Траурные шествия в память об их мученической судьбе устраиваются в первые 10 дней месяца мухаррам по исламскому лунному календарю. В ходе массовых мероприятий на улицах организуют процессии-представления, в ходе которых участники мистерий наносят себе удары цепями и кинжалами, бьют себя кулаками в грудь, воспроизводя таким образом сцены борьбы и гибели имама Хусейна и его сторонников, передаёт телеканал Al Arabiya .

Как ранее писал News.ru, пять человек погибли и 15 пострадали при возгорании пассажирского автобуса в провинции Балыкесир в Турции. Сообщалось, что жертв можно было бы избежать, если бы не возникла давка в салоне транспортного средства.