https://static.news.ru/photo/9235325c-4d98-11ea-acd5-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно правительства Сирии и армии страны являются «пустыми, подлыми и презираемыми». Их можно услышать лишь от оторванного от реальности человека, заявили в сирийском МИДе.

Собеседник агентства SANA отметил , что политик не понимает хода дел. Он также подчеркнул, что присутствие любых турецких военнослужащих на территории САР является незаконным и грубо нарушает нормы международного права.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции.