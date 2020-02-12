Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно правительства Сирии и армии страны являются «пустыми, подлыми и презираемыми». Их можно услышать лишь от оторванного от реальности человека, заявили в сирийском МИДе.
Собеседник агентства SANA
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Эрдоган пообещал, что турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции.
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