Да простит Аллах им грехи: Швеция сжигает шанс вступить в НАТО Как Анкара накажет Стокгольм за осквернение Корана и подвешивание чучела Эрдогана?

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

После того как 21 января шведские правые экстремисты в ходе манифестации против Ислама в целом и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в частности сожгли экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме, мусульманский мир отреагировал на это острее, чем, наверное, ожидал даже сам инициатор акции Расмус Палудан. В МИД Турции предупредили, что все зашло слишком далеко и акция будет чревата негативными последствиями для Швеции и даже для всего мира. О каких последствиях идет речь и как мусульмане обещают расправиться с исламофобами, узнавал NEWS.ru.

Свобода слова или политическая игра?

Провокационную акцию организовал глава шведской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, датчанин, известный своими антиисламскими акциями и осквернениями Корана. Только в 2018 году он организовал 53 антимусульманские акции. В своей часовой речи он выступил против ислама, НАТО, Турции и ее президента Эрдогана, который, кстати говоря, в последнее время стал главным объектом протестов в Швеции. Не так давно антитурецкое движение Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, устроило громкий скандал, подвесив за ногу перед ратушей Стокгольма куклу, похожую на турецкого лидера. Активисты заявили, что Эрдогана может постичь участь итальянского диктатора Бенито Муссолини (его партизаны сначала расстреляли, а затем повесили вниз головой).

Фото: Fredrik Sandberg/EPA/ТАСС Расмус Палудан

Тогда посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем был немедленно вызван в МИД Турции, где ему выразили протест, а спикер Великого национального собрания республики Мустафа Шентоп отменил визит своего шведского коллеги Андреаса Норлена в Турцию.

Что примечательно, обе акции в Стокгольме, и курдская, и Палудана, прошли с разрешения стокгольмской полиции. Вокруг исламофоба в субботу собралось около 100 человек, наблюдавших за происходящим, в их числе — представители правоохранительных органов. Как сообщают шведские СМИ, в заявке на проведение протеста было указано, что митинг направлен ​​против ислама и «попытки президента Турции Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции».

Спокойная реакция шведских властей на осквернение Корана окончательно вывела из себя официальных лиц в Анкаре. В результате шведского посла Херрстрема выслали из страны, а все визиты шведских политиков, которые должны были прилететь в Турцию для обсуждения вступления Швеции в НАТО, оказались незамедлительно отменены.

Хотя премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон извиняется за происходящее на протестах уже во второй раз за последние 10 дней, его слова подливают еще больше масла в огонь. Вместе с извинениями шведский премьер также заявил, что протестующие получили добро на проведение акции из-за приверженности основам демократии, от которых скандинавская сторона старается не отходить ни при каких обстоятельствах.

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press Ульф Кристерссон

Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, не обязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения, — заявил Кристерссон.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что «сожжение Корана — явное проявление человеконенавистничества».

Разрешение этого действия, несмотря на все наши предупреждения, является поощрением преступлений на почве ненависти и исламофобии. Посягательство на священные ценности — это не свобода, а современное варварство. Мы решительно осуждаем такой шаг, — заявил Калын.

Причем в Анкаре до последнего надеялись, что шведские власти все же не допустят акцию «Жесткого курса», поскольку подобный шаг станет переходом красных линий, причем не только по отношению к Турции, но и ко всему мусульманскому миру.

Причем тут курды?

Неспроста в своем заявлении МИД Турции упомянул Трехсторонний меморандум, который был подписан между Турцией, Швецией и Финляндией в Мадриде еще в конце июня прошлого года. Согласно документу, Турция обещает придерживаться политики открытых дверей НАТО, а Стокгольм и Хельсинки, в свою очередь, должны отказаться от поддержки РПК, раз хотят вступить в Альянс и получить добро от Анкары.

Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов, а не только риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму, — говорится в заявлении.

Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimage/Global Look Press

Хотя Швеция всегда открыто поддерживала курдов, после принятия меморандума ей пришлось соблюдать все то, о чем сказано в Трехстороннем меморандуме. И хотя новые кандидаты на вступление в Североатлантический альянс почти достигли своей цели. Однако Анкара вновь начала обвинять шведскую сторону в том, что курдские группировки свободно себя чувствуют в странах Северной Европы, особенно в Швеции, а Стокгольм не принимает необходимых мер.

Как утверждают эксперты, Швеция сейчас оказалась меж двух огней. С одной стороны, она всегда была сторонником защиты прав человека и свободы слова. С другой — теперь ей приходится передавать Турции членов РПК, которые все это время находились под защитой Швеции. Так, в начале декабря Стокгольм передал Турции Махмута Тата, которые впоследствии был приговорен к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения. После этого Швеция решила остановиться и вновь вспомнить о «свободе слова». Но, по всей видимости, теперь особого выбора у Стокгольма не останется.

Швеция не получит нашей поддержки по вопросу членства в НАТО до тех пор, пока не станет уважать Турцию и мусульман, — заявил Эрдоган.

Это значит, что Швеция вполне может остаться без места в НАТО. Доверие Анкары к Стокгольму пошатнулось, когда Швеция стала единственной страной, которая проголосовала против вступления Турции в Евросоюз. А во второй половине 2022 года, когда стало понятно, что Анкара не впустит Швецию в Североатлантический альянс без выполнения условий по выдаче курдов, отношения между странами ухудшились, причем это сказалось даже на уровне личного общения. Так, недавно шведский профессор отклонил заявку турецкой студентки на поступление в Стокгольмский университет из-за того, что Турция не позволяет вступить в Швеции в НАТО.

При этом США, главная страна НАТО, определенно, не ожидали, что процесс настолько затянется. Вашингтон был убежден, что в Анкаре немного поторгуются и отпустят ситуацию. Однако сейчас стало понятно, что для Эрдогана это дело принципа, отказываться от которого он не намерен. И можно предположить, что сейчас на Западе всячески поддерживают оппозиционные турецкому руководству силы, чтобы сделать Эрдогана более сговорчивым.

Неприязнь в данном случае взаимна — в Турции Североатлантический альянс тоже не особо любят. Недавно турецкое политическое движение Vatan, позиционирующее себя как антизападное, запустило агитационную кампанию «Выйдем из НАТО».

НАТО — главная национальная угроза безопасности Турции, заявил NEWS.ru представитель партии Vatan в Москве Мехмет Перинчек. По его словам, все страны НАТО стали гнездами для террористов, и не исключено, что Швеция и Финляндия будут такими же.

Турция является одним из главных барьеров перед планами США и НАТО, потому что у этой страны мощная армия, богатые природные ресурсы, а также выгодные географическое положение и геополитическая позиция. Интересы Турции мешают НАТО и США реализовывать собственные планы в нашем регионе. Из-за этого возникают проблемы и нарастает напряженность, — заявил Перинчек

По его словам, страны НАТО открыто выступают против интересов Турции и даже проводят военные учения, которые направлены на конфронтацию отношений с Анкарой. Политик подчеркнул также, что США стремятся уничтожить национальную экономику Турции путем большего внедрения доллара и ослабления турецкой лиры.

Более того, Перинчек считает, что «Турция и НАТО уже не союзники, они враги». Турция должна участвовать в других региональных площадках, чтобы балансировать всю эту угрозу. Главные союзники Турции — Россия и Китай — заключил Перинчек.

Оскорбить ислам стало легче, чем выпить чашку кофе

Реакция мусульман на сожжение Корана не заставила себя долго ждать. Хоть акции, подобные стокгольмской, проходят в Европе довольно часто, исламский мир каждый раз реагирует болезненно. К слову, часто можно услышать выражение, что ислам — воинственная религия, которая не терпит шуток и издевательств. Тем не менее реакция на сожжение священной книги Палуданом в основном оказалась дипломатичной и сдержанной.

Так в каирском Аль-Азхаре (старейшем учебном заведении ислама, а заодно главном духовном управлении мусульман-суннитов) напомнили, что Коран из-за этой акции не перестал быть «путеводной книгой всего человечества, ведущей к добру, истине и красоте».

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press 23 January 2023, Iraq, Baghdad: People confront security forces during a demonstration in front of the Swedish embassy after the burning of the Quran in Sweden by a right-wing politician named Rasmus Paludan

Злоба заблудших преступников, пропагандистов, фанатиков и больных душ с темным послужным списком никак не влияют на святость священного Корана, — заявили в Аль-Азхаре.

При этом призывать к джихаду — священной войне против неверных Аль-Азхар не стал. Вместо этого ученые обратились к международному сообществу с просьбой впредь не давать отдельным личностям мешать межрелигиозному диалогу между Востоком и Западом.

В главной общеарабской организации — Лиге арабских государств тоже не стали поднимать тему санкций. Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт лишь осудил святотатство и призвал остальной мир поступить так же.

Нельзя, чтобы экстремисты использовали свободу слова как предлог для разжигания ненависти между последователями разных религий, — поделился мыслями генсек.

Даже в воинственном Иране или, например, Афганистане отреагировали сдержанно, сказав, что европейцам стоило бы сначала разобраться с правами человека у себя, прежде чем лезть с наставлениями к другим.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Rafah, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians take part in a protest the burning of a copy of the Muslim holy book of Koran by a far-right politician Outside the Turkish Embassy in Stockholm on Saturday,

Похожие речи об исламофобии прозвучали в ОАЭ, Иране, Иордании, Афганистане, Индонезии, Саудовской Аравии, Марокко, Турции и других исламских странах.

Другое дело — реакция в соцсетях. Многим мусульманам не понравилась реакция политиков, которые «высказались слишком мягко». Некоторые пользователи Сети заявили — «кричать и плакать» бесполезно, а нужно, чтобы богатые страны Персидского залива воспользовались влиянием и деньгами, чтобы больше никто и никогда не сжигал Коран.

О, Аллах, оскорблять ислам и мусульман стало даже легче, чем просто выпить чашечку кофе, — делится мнением анонимный палестинец. — А все потому, что в арабском и исламском мире господствуют трусливые, лицемерные, коррумпированные и несостоявшиеся правители.

Самая агрессивная реакция последовала от самой же Турции. В Стамбуле перед генконсульством на улице Истикляль сожгли шведский флаг, а в разных центрально-анатолийских и юго-восточных городах Турции запланированы акции протеста против Швеции. В турецком Батмане прошёл многотысячный митинг. Помимо этого 22 января прихожане всех 90 тысяч мечетей Турции читали суры из Корана во время утренней молитвы. Таким образом они отреагировали на призыв главы управления по делам религии страны Али Эрбаша провести общенациональную акцию в защиту священной книги.

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Protest in front of the Swedish consulate in Istanbul

Что интересно, гораздо ближе «арабской улице» оказалась реакция России, а точнее главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что шведскую акцию спланировали «одержимые дьяволом, отмороженные негодяи и сатанинские политические силы».

Ситуацию не обошли стороной мусульманские объединения России. Сожжение Священного Корана недопустимо ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения моральных, духовных, общечеловеческих принципов, заявил NEWS.ru заместитель главы Духовного собрания мусульман России имам-хатыб Денис Хазрат Мустафин. По его словам, в некоторых европейских странах это уже превратилось в устоявшуюся традицию. Впрочем, как отмечает имам-хатыб, такое неудивительно, раз эти страны пытаются подменить духовно-нравственные ценности на «сатанизм и пропаганду идей ЛГБТ».

Подобное политическое мероприятие показывает духовную низость, полное отсутствие возможности европейских стран предложить обществу мирный, созидательный путь социального развития, где бы уважались чувства, убеждения, религиозные взгляды людей. Такой подход тихонечко заводит европейские страны в тупик, — заявил Мустафин.

По его мнению, как бы ни старались отдельные личности и государства, сожжением Корана невозможно нанести вред вере человека. Наоборот, происходит обратный эффект, и верующий лишний раз утверждается в истинности исповедуемых им ценностей.

Аллах его накажет

Причем сам Палудан заявил, что не ожидал такой бурной общественной реакции, но ни о чем не жалеет, так как на то были важные политические причины.

Я думал, что выразил свое отношение к Турции, и дело с концом. Но все оказалось иначе. Мне становится грустно, что так много людей угрожают убить меня, — заявил он.

Для многих мусульман со всего света Расмус Палудан сейчас главный враг. Если бы он совершил преступление где-то в мусульманской стране, вполне возможно, что с ним бы тут же расправились.

За примерами далеко ходить не нужно. Накануне, 19 января иранский суд приговорил Джавада Рухи — протестующего, сжегшего Коран, к смертной казни. Причем судей не остановило даже то, что Рухи психически нездоров. Незадолго до ареста он ночевал на улице и говорил прохожим, что ищет пропавшую жену, а теперь ждет очереди на эшафот.

Фото: Социальные сети Расмус Палудан

В Афганистане в 2012 году, когда американские военные сожгли Коран, афганцы в ответ убили четверых солдат из США и даже попытались поджечь здание местного подразделения ООН.

Правда, даже учитывая, что Палудан находится в Европе, далеко не факт, что до него не доберутся фундаменталисты. Уже были случаи, когда террористы-одиночки выслеживали и убивали политических фигур по самым разным поводам.

Тем временем более умеренные мусульмане считают, что гоняться за сжигателем Корана не нужно, поскольку в нужное время его накажет сам Аллах. В мусульманском сегменте соцсетей циркулируют разные истории на этот счет. К примеру, в 2019-м после очередного акта сожжения в Сети появились фотографии святотатца, который якобы заболел бубонной чумой.