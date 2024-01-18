Четверо детей погибли в результате взрывов у ирано-пакистанской границы

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Жертвами взрывов у ирано-пакистанской границы стали семь человек, в том числе четверо детей, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на заявление заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан в Иране. По его словам, все погибшие были иранскими гражданами. Отмечается, что Министерство иностранных дел Пакистана признало, что нанесло удары по территории Ирана.

Заместитель губернатора иранской провинции по вопросам безопасности подчеркнул, что погибшими также числятся три женщины. Взрывы произошли в одном из приграничных сел около 04:30 по местному времени (05:00 по московскому времени). Кроме того, еще один взрыв был зафиксирован у административного центра округа — города Серван. В результате второго взрыва никто не пострадал. В МИД Пакистана заявили, что целями атаки были «укрытия террористов».

В минувшую среду, 17 января, Иран также нанес удары по территории Пакистана. При атаке применялись беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты, стоящие на вооружении у Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Целью удара являлись штабы террористической группировки «Джейш аль-Адль» в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан.