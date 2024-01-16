Иран впервые нанес ракетный удар по целям в Пакистане Tasnim: КСИР нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

Фото: AP/ТАСС

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане, передает агентство Tasnim. По имеющимся данным, при атаке применялись баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Отмечается, что это был первый удар КСИР по территории Пакистана.

Объекты атаки находились в районе Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан, где располагались две крупнейших штаб-квартиры террористов. Они были успешно уничтожены [комбинированным ударом] ракет и беспилотников, — говорится в сообщении.

В середине декабря 2023 года группа террористов напала на полицейский участок, расположенный в иранском городе Раск. В результате нападения погибли 12 сотрудников полиции, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападения на себя взяла суннитская группировка «Джейш аль-Адль», ведущая борьбу против правительства Исламской Республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.

По данным американского информагентства Associated Press, это был не первый теракт против силовых структур в Систане и Белуджистане. До этого группировка «Джейш аль-Адль» взяла на себя ответственность за подрыв автобуса, в результате которого погибли 27 иранских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что представители Корпуса стражей Исламской революции совершили атаки на объекты в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле. По их словам, это стало ответом на недавние теракты, совершенные на территории Ирана. Отмечается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека.