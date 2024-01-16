Рядом с консульством США в иракском Эрбиле прогремели взрывы

Фото: Dalshad Al-Daloo/XinHua/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в ночь на 16 января в столице Иракского Курдистана Эрбиле, они произошли близ консульства США и международного аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Несколько взрывов прогремели в Эрбиле рядом с консульством США и аэропортом на севере Ирака, — рассказал источник агентства.

В свою очередь агентство Shafaq сообщает о приостановке авиарейсов в аэропорту из-за ракетной атаки, которой подверглась воздушная гавань и расположенное неподалеку консульство США. По информации источника агентства в авиакомпании Iraq Airways, все ракеты были сбиты. При этом пока не вполне ясно, откуда они были запущены.

Известно, что к международному аэропорту примыкает военная база «Харир». Ее используют силы международной коалиции во главе с США.

Между тем, Корпус стражей исламской революции Ирана взял на себя ответственность за ракетную атаку на Эрбиль. В организации заявили об уничтожении «базы антииранских террористических группировок».

Ранее в Иране более 100 человек погибли в результате теракта, произошедшего на кладбище Мучеников в городе Керман во время мероприятия в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции Касеме Сулеймани. Во время церемонии с разницей в 10 минут прогремели два взрыва. Один из них произошел у усыпальницы военачальника, второй — близ мечети Сахеб аз-Заман. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).