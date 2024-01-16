Четыре человека погибли в результате атак КСИР на иракский Эрбиль

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

По меньшей мере четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана на объекты в городе Эрбиль, который является административным центром Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака, передает телекомпания АВС со ссылкой на источники. Отмечается, что среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

По информации телекомпании, атакам подверглись восемь объектов возле американского консульства. Также собеседник телеканала рассказал, что коалиционные силы сбили три беспилотных летательных аппарата возле международного аэропорта в Эрбиле. Последний прекратил свою работу после «очень жесткой бомбардировки».

В свою очередь представители КСИР заявили в эфире телеканала Al Jazeera, что атаки были проведены в ответ на недавние теракты, совершенные на территории Ирана.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в ночь на 16 января в столице Иракского Курдистана Эрбиле, они произошли близ консульства США и международного аэропорта. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана, заявивший об уничтожении «базы антииранских террористических группировок».

До этого более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана, трагедия произошла 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта.