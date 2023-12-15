Террористы напали на полицейский участок в Иране и убили 12 человек Fars: жертвами нападения на полицейский участок в Иране стали 12 человек

Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа террористов напала на полицейский участок, расположенный в иранском городе Раск, сообщает информационное агентство Fars. По данным агентства, в результате нападения погибли 12 сотрудников полиции, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. Предполагается, что организатором атаки стала сепаратистская группировка «Джейш аль-Адль», однако данная информация пока не подтверждена.

Нападение на полицейский участок произошло примерно в два часа ночи в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана. Об атаке террористов рассказал Мехди Шамсабади — прокурор города Захедан, являющегося административным центром региона. Отмечается, что в ходе перестрелки сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать нескольких нападавших.

По данным американского информагентства Associated Press, это уже не первый теракт против силовых структур в Систане и Белуджистане. Ранее группировка «Джейш аль-Адль» взяла на себя ответственность за подрыв автобуса, в результате которого погибли 27 иранских военнослужащих.

Как сообщалось ранее, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор члену «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за подготовку подрыва здания ФСБ в Москве.