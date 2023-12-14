Готовившему подрыв здания ФСБ в Москве члену ИГ вынесли приговор Члена ИГ приговорили к 17 годам тюрьмы за попытку подрыва здания ФСБ в Москве

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Второй Западный окружной суд вынес приговор одному из шестерых членов «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), он проведет 17 лет в местах лишения свободы за попытку подрыва здания Федеральной службы безопасности в Москве, сообщает ТАСС. По данным агентства, остальным обвиняемым по этому делу военный суд назначил от 16 до 22 лет тюремного заключения.

Признать виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Абдукодиру Тоирову 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — говорится в приговоре.

Вчера, 14 декабря, состоялись прения сторон по уголовному делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке в Москве в 2022 году. Гособвинение запрашивало сроки от 16 до 25 лет лишения свободы и крупные штрафы шестерым фигурантам. По версии следствия, они являются членами «Исламского государства».

Гособвинение сочло доказанной вину подсудимых. В зависимости от роли каждого в подготовке теракта, представитель прокуратуры предлагала приговорить Манучехра Буриева к 25 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей, Самандара Тошмуродова — к 24 годам и такому же штрафу, Гаджимурада Гасаналиева — к 20 годам и штрафу в 500 тысяч рублей, Абдукодира Тоирова и Абдумалика Самиева — к 18 годам и 500-тысячному штрафу каждого, Раджабали Буриева — к 16 годам и штрафу в размере 500 тысяч рублей.