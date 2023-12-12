Предполагаемым членам ИГИЛ запросили сроки за подготовку теракта на Лубянке Сроки от 16 до 25 лет запросили обвиняемым в подготовке теракта на Лубянке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во 2-м Западном окружном военном суде состоялись прения сторон по уголовному делу о подготовке взрыва в здании ФСБ на Лубянке в Москве в 2022 году, сообщает «Коммерсант». По данным издания, гособвинение запросило сроки от 16 до 25 лет лишения свободы и крупные штрафы шестерым фигурантам. По версии, следствия, они являются членами «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Гособвинение сочло доказанной вину подсудимых. В зависимости от роли каждого в подготовке теракта представитель прокуратуры предложила приговорить Манучехра Буриева к 25 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей, Самандара Тошмуродова — к 24 годам и такому же штрафу, Гаджимурада Гасаналиева — к 20 годам и штрафу в 500 тысяч рублей, Абдукодира Тоирова и Абдумалика Самиева — к 18 годам и 500-тысячным штрафам каждого, Раджабали Буриева — к 16 годам и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Прокурор предложила заключить подсудимых на первые четыре-пять лет в тюрьму. Столь длительные сроки она объяснила тем, что они действовали исходя из твердых идеологических убеждений.

Так, по версии следствия, обвиняемые в возрасте от 19 до 25 лет подрабатывали курьерами и встречались на съемных квартирах в Москве. В ходе собраний они занимались подготовкой теракта в здании ФСБ на Лубянке. В первую очередь, они планировали устроить взрыв, а после открыть стрельбу из автоматов по прохожим. Реализовать свой план они намеревались 1 мая 2022 года и ставили своей целью вывод российских войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ раскрыли в Крыму законспирированную сеть агентов спецслужб Украины, созданную под контролем кураторов Запада. Они готовили ряд терактов в отношении представителей властей региона, военнослужащих, а также инфраструктуры.