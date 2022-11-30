Брить или не брить: пожарные в США защитят в суде право носить бороду Иудеи и мусульмане из американского МЧС хотят вместе отстаивать растительность на лице по заветам Торы и пророка Мухаммеда

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Необычный судебный процесс начался в США. Мусульмане и иудеи из пожарной бригады округа Колумбия подали иск против своего начальства, запретившего им носить бороды. Еще два года назад их выгнали с работы после отказа сбривать растительность на лице по религиозным убеждениям. Теперь они решили побороться за свои права — добиться через суд отмены запрета, а заодно получить компенсацию за моральный ущерб. Так что пока арабы и евреи устраивают стычки на чемпионате по футболу в Катаре, их единоверцы на американском континенте демонстрируют редкое единство. Подробности этой «бородатой» истории — в материале NEWS.ru.

Борода — символ веры

Еврейско-мусульманская бригада недовольных пожарных состоит из четырех человек. Стивен Чейсин — обладатель негустой черной бородки с проседью, прикрывающей второй подбородок. Трое его товарищей Калверт Поттер, Джаспер Стерлинг и Хассан Умрани отказались демонстрировать свои лица журналистам. Мужчины настаивают: бороды нужны им не для красоты, а чтобы следовать заповедям своих религий.

В пожарной и чрезвычайной медицинской службе округа Колумбия говорят, что все понимают. Однако устав есть устав: густой волосяной покров мешает респираторам и противогазам плотно прилегать к лицу.

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На чью сторону встанет судья, сказать пока сложно. Однако у бородатой четверки уже есть опыт в подобных делах. Более десяти назад лет они впервые официально добились через суд разрешения носить бороды и при этом работать пожарными. Тогда на помощь пришел Закон о восстановлении свободы вероисповедания 1993 года, столь любимый религиозными меньшинствами. В нем говорится, что власти не имеют права заставлять человека идти против своей веры.

Так как же бородачи снова оказались в суде? Всему виной ковидный февраль 2020 года. Именно тогда пожарные части по всей Америке ужесточили порядки в связи с пандемией. Сотрудникам наотрез запретили отращивать хоть что-то на лице, даже коротенькую и ухоженную бородку.

Новые правила нужны, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и чтобы мы могли оказывать эффективные услуги жителям и гостям округа Колумбия, — говорилось в приказе пожарной службы.

Правда, даже после отказа бриться непослушных бородачей уволили не сразу. Пожарный департамент не хотел большого скандала, учитывая, как остро американское общество реагирует на любое проявление дискриминации по отношению к религиозным или сексуальным меньшинствам. На отказников попытались надавить. К примеру, мусульманину Хассану Умрани отказали в повышении, а иудею Калверту Поттеру урезали жалованье. В своем иске господин Поттер утверждает, что испытал «сильный психологический стресс и разочарование».

Пожарный в образе пророка

Эту историю эксперты считают неоднозначной. Хотя в Торе действительно сказано: «Не уничтожайте края бород ваших», там есть много других правил поважнее. Еще во время прошлого судебного разбирательства иудей Чейсин признавался, что далек от набожного идеала. Как минимум, он не прикрывает голову (а должен в знак смирения перед Богом), не соблюдает кашрут (свод разрешенной и запрещенной еды) и не ходит в синагогу по субботам. К тому же его тело украшает не одна татуировка. А ведь Тора прямо говорит: «И царапин по умершим не делайте на теле вашем, и наколотой надписи не делайте на себе».

Я не идеальный еврей. Но борода помогает мне ощущать, что я исполняю заветы своей религии. Она компенсирует некоторые вещи, которые я не соблюдаю, — объясняет мужчина.

В исламе тоже не найти особой заповеди, которая требует отращивать бороду. В главной священной книге мусульман — Коране об этом не говорится напрямую. Тем не менее для многих мусульман борода все равно очень важна. Это дань традиции.

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Отрастить бороду — значит соответствовать образу пророка Мухаммеда — венца творения, каким его считают в исламе. В хадисах (преданиях о словах и действиях пророка) говорится: Мухаммед не только отращивал бороду, но и советовал так же поступать своим последователям.

Не будьте похожи на язычников! Брейте усы и отпускайте бороду, — говорил пророк.

Причем борода обязательно должна быть чистой, ухоженной и опрятной, чтобы все видели, что мусульманин следит за собой. Видимо, не зря одно из 99 имен Аллаха в исламе — Аль-Джамиль, то есть «Тот, Кому присуща безграничная красоты и Кто любит все красивое».

При этом любой богослов скажет: ни одна борода не стоит того, чтобы рисковать ради нее жизнью. Однако в США обнаружилось немало верующих пожарных, готовых пожертвовать работой и безопасностью ради бороды. СМИ уже освещали похожие иски в Колумбии в 2001 году, в Филадельфии в 2005-м и в Нью-Йорке в 2019-м. Обычно такие дела заканчиваются в пользу верующих. Или стороны идут на мировую. К примеру, в 2016 году суд Джексонвилла (штат Флорида) распорядился перевести пожарных-бородачей на офисную работу.

В Британии им приходится еще тяжелее, особенно мусульманам. Дело в том, что на британской пожарной службе очень сильны антиисламские предрассудки. Мусульмане жалуются, что в их карманы набивают бекон (свинья считается нечистым животным в исламе), на шкафчики вешают таблички с телефонами «горячей линии» при обнаружении террористов. Другие жалуются, что в разговоре с ними коллеги пародируют «индийско-арабский» акцент, намекают на ковры-самолеты и даже позволяют себе шутки про пророка.

Сами с усами

А что насчет усов? «Немногие департаменты ожидают, что их пожарные будут полностью выбриты. Усы и бакенбарды все же не являются большой проблемой», — поясняет популярный американский пожарный и блогер Майк Перц.

Отращивание усов — давняя традиция среди американских пожарных. Возможно, усы считались символом мужественности в этой жесткой профессии. В архивной статье 1986 года из New York Times говорится, что 40% нью-йоркских пожарных были усачами. Появление кислородных масок наложило ограничения на тип усов, которые могли позволить себе пожарные. Они не должны были выходить за пределы уголков рта и спускаться за верхнюю губу, — пишет Перц.

А вот открытые татуировки раньше не приветствовались.

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