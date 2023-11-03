Более 3,7 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала октября

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Бомбардировки сектора Газа приводят к большому числу жертв среди детей, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные местной администрации, организации ЮНИСЕФ и палестинских врачей. Согласно статистике, опубликованной Министерством здравоохранения Палестины, с 7 октября в секторе погибли свыше 3,7 тысячи детей при общем числе погибших в 9 тысяч человек.

Директор международной организации Save the Children Джейсон Ли утверждает, что каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок. На долю детей приходится две из каждых пяти смертей гражданского населения. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в Комитете ООН по правам детей (ЮНИСЕФ). Его представители призывают все стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня.

Газа становится кладбищем для детей. Для всех остальных это настоящий ад, — подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в секторе Газа Джеймс Элдер.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что сложившаяся в секторе Газа ситуация не поддается описанию. По его словам, местные врачи вынуждены проводить медицинские операции без анестезии, а пациенты лежат в коридорах в ожидании помощи.