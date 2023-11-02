«Неописуемо»: главу ВОЗ шокировали ужасы в секторе Газа Глава ВОЗ назвал неописуемой обстановку в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сложившаяся в секторе Газа ситуация не поддается описанию, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, которые приводит Reuters, врачам приходится проводить операции без анестезии.

Более 21 тысячи человек получили ранения и более 1,4 миллиона человек в Газе были перемещены. Ситуация на местах, в Газе, неописуемая. Больницы забиты ранеными, лежащими в коридорах, морги переполнены, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены и существует риск распространения вспышек (заболеваний), — сказал Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ в своем аккаунте Twitter (X) призвал всех власть имущих добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. Он отметил, что сообщения о непрекращающихся бомбардировках сектора Газа вызывают огромную тревогу. В таких условиях не представляется возможным эвакуировать раненых, отметил он. Организация по-прежнему не может наладить связь со своим персоналом и медицинскими учреждениями, добавил Гебрейесус. Их безопасность также является одним из важнейших вопросов.