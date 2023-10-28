ВОЗ обратилась ко всем, кто обладает властью, с призывом по сектору Газа ВОЗ призвала добиться немедленного прекращения огня на Ближнем Востоке

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Всемирная организации здравоохранения призывает всех, кто обладает властью, добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, написал в своем аккаунте Twitter (X) глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что сообщения о непрекращающихся бомбардировках сектора Газа вызывают огромную тревогу. В таких условиях не представляется возможным эвакуировать раненых, добавил глава ВОЗ.

Сообщения об интенсивных бомбардировках сектора Газа крайне тревожны. В таких обстоятельствах невозможна ни эвакуация больных, ни поиск безопасного убежища. Из-за отключения электроэнергии машины скорой помощи также не могут добраться до раненых. <...> ВОЗ призывает всех, кто обладает властью добиваться прекращения огня, действовать прямо сейчас, — заявил Гебрейесус.

Организация по-прежнему не может наладить связь со своим персоналом и медицинскими учреждениями, добавил глава ВОЗ. Их безопасность также является одним из важнейших вопросов.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля намерена увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа. Решение было принято на фоне усиления наземных боевых действий в регионе. Руководство ЦАХАЛ считает, что жителям понадобится больше помощи по мере оттеснения их на юг.