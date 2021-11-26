Байден пошёл ради Асада на новые исключения из правил

Минфин США пошёл на ослабление санкций против официального Дамаска с тем, чтобы упростить в подконтрольных ему районах работу неправительственных организаций (НПО). Ведомство объявило о внесении поправок в американские Правила о санкциях в отношении Сирии. Теперь НПО могут не только делать инвестиции, но и покупать нефтепродукты, если это соответствует гуманитарным целям. С учётом новой политики Минфина не исключено, что тенденция на ослабление санкций против Дамаска продолжится.

Распоряжением властей США представителям НПО разрешено не только вести взаимодействие с Дамаском по гуманитарным вопросам, но и участвовать в некоммерческих операциях: делать инвестиции в Арабскую Республику, закупать нефтепродукты сирийского происхождения, вести «определённые операции» с представителями официального руководства. Проекты, подчёркивают в Минфине, должны удовлетворять основные потребности простого населения, помогать «в построении демократии», оказывать поддержку системе образования, а также помогать в развитии страны, если это отвечает интересам обычного населения.

Министерство финансов США USTreasuryDept/facebook.com

Правительство США отдаёт приоритет расширению гуманитарного доступа по всей территории Сирии, чтобы облегчить страдания сирийского народа, продолжающего сталкиваться с вооружённым конфликтом, нехваткой продовольствия и пандемией, — заявила глава Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина Андреа Гаки.

Масштаб уступок соответствует новой линии ведомства. В свежем обзоре санкций Минфина говорится, что ограничительные меры США должны быть лучше приспособлены к «смягчению непреднамеренных экономических и политических последствий».

Там, где это возможно и целесообразно, казначейству следует расширить исключения из санкций, чтобы поддержать поток законных гуманитарных товаров и помощи, — отмечалось в документе, который увидел свет в октябре.

Отдельно говорится о том, что администрация президента США должна чётче артикулировать, в каких областях и зачем требуются санкционные послабления.

Многоуровневое давление

Америка обладает многоуровневой системой санкций в отношении Сирии. Главным образом она берёт начало от рестрикций, введённых в 1979 году против этой ближневосточной страны как против «государственного спонсора терроризма». Начало «арабской весны» в 2011 году и подавление Дамаском оппозиционных выступлений привели к тому, что США и ЕС инициировали несколько раундов новых ограничительных мер как против официальных лиц, так и правительственных организаций Арабской Республики, которые, согласно западным оценкам, несут ответственность за кровопролитие.

Сирия, Аль-Нераб Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В 2020 году, в эпоху Дональда Трампа, вступил в силу американский «Закон Цезаря» о защите гражданского населения Сирии, названный так в честь бывшего офицера военной разведки, который обнародовал тысячи фотографий, свидетельствующих о репрессиях и пытках в Арабской Республике. Этот документ, который запрещает все «значительные» сделки с сирийским режимом и аффилированными с ним субъектами, впервые подвёл законодательную базу под санкции в отношении американских и неамериканских лиц, взаимодействующих с Дамаском.

С приходом в Белый дом Джо Байдена ситуация кардинально поменялась. Некоторые рестрикции вообще были сняты. Так, в этом году внимание наблюдателей привлекло исключение из чёрного списка США двух зарегистрированных в Дубае компаний сирийского магната Самера Фоза, который, по ряду предположений , очень близок к семье президента Башара Асада. Санкции были наложены ещё в 2019 году из-за непосредственных связей с президентским дворцом.

Чудесное «спасение» Фоза было названо результатом некого торга. В Вашингтоне, впрочем, эти усилия не оценили. Республиканская группа конгрессменов, в которую вошли законодатели Брайан Стейл, Джим Бэнкс и Джо Уилсон, потребовали от Минфина США провести расследование причин ослабления санкционного режима.

Показать небезразличие

Кульминацией байденовских послаблений стало одобрение американской стороной переговоров между Египтом и Ливаном о реализации давнего соглашения, которое касается поставок газа. Сирия, впрочем, как и соседняя Иордания, согласно этой задумке, должны предоставить свою территорию для обеспечения транзитного маршрута.

На начальной стадии реализации проекта есть планы обеспечить поставки газа из Египта по трубопроводу в Иорданию. Хашимитское королевство, в свою очередь, берёт на себя обязательство произвести дополнительную электроэнергию, рассчитанную на покрытие нужд ливанской стороны. Она будет циркулировать по распределительной сети, которая свяжет три государства — Иорданию, Сирию и Ливан.

Интересно, что международные финансовые структуры будут поддерживать Арабский газопровод. Всемирный банк должен профинансировать ремонт и замену высоковольтных линий электропередачи, а также заняться созданием трубопровода. При этом Вашингтон выражал готовность сделать послабления для официального Дамаска, чтобы тот смог стать полноценным элементом этого проекта. Вероятно, это делалось для того, чтобы вернуть в экономическое равновесие Ливан.

Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов заметил, что в случае с американскими послаблениями для НПО «задача стоит показать, что Соединённые Штаты оставляют окно для оказания помощи сирийскому народу — той его части, которая находится под контролем Асада». При том, что все средства, полученные от этих возможных сделок, должны пойти «именно на гуманитарные проекты, а не на финансирование режима», подытожил аналитик.