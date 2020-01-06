Хасан Рухани Хасан Рухани Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Атомная промышленность Ирана продолжит свою работу без ограничений. Деятельность производства будет осуществляться в мирном русле.

С таким заявлением в среду, 8 января, выступил президент Ирана Хасан Рухани.

Слова главы государства передаёт ТАСС.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке.  

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны.

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