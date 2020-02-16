Правительственные войска Сирии в воскресенье, 16 февраля, установили полный контроль над всеми населёнными пунктами вокруг города Алеппо, тем самым обезопасив административный центр одноимённой провинции от обстрелов боевиков.
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По данным государственного телевидения Сирии, за 16 февраля вооружённые силы освободили 23 деревни в провинции Алеппо. Ключевыми среди этих населённых пунктов являются Анадун и Биянун, расположенные на шоссе, ведущем в турецкий город Газиантеп. На кадрах, показанных гостелевидением, видно, что улицы Алеппо заполнили радостные горожане, которые размахивают флагами Сирии и активно отмечают успехи армии.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Сирии Башар Асад 16 февраля встретился в Дамаске со спикером иранского парламента Али Лариджани. Асад в ходе общения с гостем из Ирана подчеркнул решимость сирийского народа освободить всю территорию страны от террористов.
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