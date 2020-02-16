https://static.news.ru/photo/5bf3481c-50ec-11ea-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Правительственные войска Сирии в воскресенье, 16 февраля, установили полный контроль над всеми населёнными пунктами вокруг города Алеппо, тем самым обезопасив административный центр одноимённой провинции от обстрелов боевиков.

Как сообщает телеканал al-Mayadeen, полный контроль над окрестностями Алеппо армия Сирии имеет впервые с 2012 года. Сам город был освобождён ещё в 2016 году, однако остававшиеся в пригородах боевики с тех пор регулярно обстреливали жилые кварталы.

По данным государственного телевидения Сирии, за 16 февраля вооружённые силы освободили 23 деревни в провинции Алеппо. Ключевыми среди этих населённых пунктов являются Анадун и Биянун, расположенные на шоссе, ведущем в турецкий город Газиантеп. На кадрах, показанных гостелевидением, видно, что улицы Алеппо заполнили радостные горожане, которые размахивают флагами Сирии и активно отмечают успехи армии.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент Сирии Башар Асад 16 февраля встретился в Дамаске со спикером иранского парламента Али Лариджани. Асад в ходе общения с гостем из Ирана подчеркнул решимость сирийского народа освободить всю территорию страны от террористов.