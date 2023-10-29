Арабские СМИ раскрыли зоны обстрелов Израиля в Газе Al Jazeera: Израиль обстреливает районы у КПП «Бейт-Ханун» на севере Газы

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля ведет интенсивные обстрелы северной части сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. Целью военных, в частности, стали районы, прилегающие к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Бейт-Ханун» на севере анклава.

В палестинском движении ХАМАС, в свою очередь, сообщили о боевых действиях у восточной границы города Бейт-Хануна в районе одноименного КПП. Другие подробности не приводятся.

28 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что ЦАХАЛ продолжил в течение дня расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа. Согласно приведенным данным, комбинированные подразделения действовали в северной части анклава. В ЦАХАЛ указали, в частности, что израильские танки навели вертолеты ВВС страны на точку сбора активистов ХАМАС в одном из зданий, по которому в результате был нанесен удар. Кроме того, несколько групп радикалов пытались обстреливать солдат противотанковыми ракетами, но были нейтрализованы.

Перед этим глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.