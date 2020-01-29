https://static.news.ru/photo/07ab2f7a-424d-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Движение различных групп боевиков, которые грозят ответной атакой против войск США, растёт на Ближнем Востоке. Новые нападения на американских военных станут более «регулярными, изощрёнными и смертоносными».

Такое предположение сделал аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье, опубликованной The National Interest.

Офицер отметил, что удар по пустым зданиям американских баз в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани не привёл к обострению, но в другой раз дело может дойти до полномасштабной войны.

По мнению Дэвиса, Белый дом должен принять решение о выводе своих войск из Ирака и Сирии, чтобы избежать ненужных конфликтов с жертвами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие США в Сирии не пропустили российского генерал-майора в город Манбидж. Об этом сообщил американский Госдеп. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге 23 января отметил, что из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами это не первый подобный случай. Джеффри добавил, что ситуация разрешилась, проблема была улажена «по военным каналам».