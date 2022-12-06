Американский истребитель F-5 упал в Турции МО Турции: истребитель F-5 упал в Конье из-за столкновения с птицей

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Истребитель F-5 турецких ВВС упал в городе Конья, сообщило Министерство обороны Турции. Самолет американского производства потерпел крушение из-за столкновения с птицей. Пилот катапультировался и выжил, его доставили в больницу. Жизни летчика ничто не угрожает, заверили в военном ведомстве.

Самолет типа F-5, принадлежащий эскадрилье ВВС «Турецкие звезды», потерпел крушение в Конье из-за столкновения с птицей, его двигатели остановились. Наш пилот выпрыгнул из самолета и остался жив, его доставили в госпиталь для обследования и лечения, он здоров,- говорится в заявлении Минобороны Турции.

F-5 — легкий истребитель, произведенный американской корпорацией Northrop в конце 1950-х годов. Позже, в 1970-х, разработали также второе поколение самолета F-5E.

Ранее,19 октября, в США разбился истребитель F-35. Самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе. Это произошло на авиабазе в районе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Пилот катапультировался.

В ноябре в Перу загорелся пассажирский самолет Airbus A320, столкнувшись с пожарной машиной в аэропорту Лимы. Лайнер удалось потушить, а пассажиров быстро эвакуировали, никто не пострадал.