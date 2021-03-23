Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтегазового месторождения Коноко, подверглась ракетному обстрелу.
Несколько военнослужащих пострадали. О произошедшем
Американские военные вместе с арабо-курдскими вооружёнными формированиями незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где находятся самые крупные в стране месторождения нефти и газа. Власти САР называют действия военных США оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Ранее NEWS.ru писал, что Госдепартамент США обвинил российскую военную авиацию в нанесении ударов по участку в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. В Вашингтоне заявили, что это стало причиной гибели мирного жителя. Российская сторона заявление американского внешнеполитического ведомства пока не комментировала.