Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару

https://static.news.ru/photo/f501c0aa-8bed-11eb-b937-96000091f725_660.jpg Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтегазового месторождения Коноко, подверглась ракетному обстрелу.

Несколько военнослужащих пострадали. О произошедшем сообщил телеканал Al Mayadeen. По его сведениям, по базе была выпущена одна ракета неизвестного происхождения. Точное количество пострадавших пока не называется.

Американские военные вместе с арабо-курдскими вооружёнными формированиями незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где находятся самые крупные в стране месторождения нефти и газа. Власти САР называют действия военных США оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдепартамент США обвинил российскую военную авиацию в нанесении ударов по участку в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. В Вашингтоне заявили, что это стало причиной гибели мирного жителя. Российская сторона заявление американского внешнеполитического ведомства пока не комментировала.