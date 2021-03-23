16+

Рубрики

Медиа

Архив

Ближний Восток

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному удару

18:20, 23 марта 2021 212
Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтегазового месторождения Коноко, подверглась ракетному обстрелу.

Несколько военнослужащих пострадали. О произошедшем сообщил телеканал Al Mayadeen. По его сведениям, по базе была выпущена одна ракета неизвестного происхождения. Точное количество пострадавших пока не называется.

Американские военные вместе с арабо-курдскими вооружёнными формированиями незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где находятся самые крупные в стране месторождения нефти и газа. Власти САР называют действия военных США оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдепартамент США обвинил российскую военную авиацию в нанесении ударов по участку в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. В Вашингтоне заявили, что это стало причиной гибели мирного жителя. Российская сторона заявление американского внешнеполитического ведомства пока не комментировала.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео