https://static.news.ru/photo/8e3781f6-2e02-11ea-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lt. Col. Adrian Weale/Planetpix/Global Look Press

Посольство США в Ираке просит американцев срочно покинуть республику из-за ликвидации Белым домом командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, сообщают представители агентства Rudaw English.

#Breaking : US embassy in Baghdad urges citizens to 'depart Iraq immediately' after strike - AFP pic.twitter.com/RMcvOAwu81 @RudawEnglish — Global News (@GlobalNewsIL) 3 января 2020 г.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.