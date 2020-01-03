Посольство США в Ираке просит американцев срочно покинуть республику из-за ликвидации Белым домом командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани,
— Global News (@GlobalNewsIL)
— Global News (@GlobalNewsIL)
Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский сенатор-демократ Крис Мерфи рассказал о возможной войне на Ближнем Востоке из-за ликвидации Сулеймани. По его словам, военный был врагом Вашингтона, но не это главное.
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
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