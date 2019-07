Крошечный остров под названием Залзала относится к числу грязевых вулканов. Он образовался у пакистанского побережья вблизи портового города Гвадар после землетрясения 2013 года. Разрушительный подземный толчок магнитудой 7,7 тогда унёс жизни по меньшей мере 825 человек.

Первые снимки были сделаны спутниками NASA Earth Observing-1 и Landsat 8 всего через несколько дней после появления острова. По серии фотографий NASA можно проследить всю его недолгую жизнь: видны и внезапное появление острова, и его постепенная гибель. Остров всё ещё можно увидеть на снимках из космоса, хотя теперь он уже полностью находится под водой, пишет Daily Mail.