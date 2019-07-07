Океан полностью смыл «остров землетрясений» под названием Залзала. Это произошло всего через шесть лет после того, как территория появилась на свет в результате мощного подземного толчка, унёсшего жизни более 800 человек. Впрочем, с точки зрения науки, в появлении и исчезновении маленьких островов нет ничего необыкновенного.

Рождение Залзалы

Крошечный остров под названием Залзала относится к числу грязевых вулканов. Он образовался у пакистанского побережья вблизи портового города Гвадар после землетрясения 2013 года. Разрушительный подземный толчок магнитудой 7,7 тогда унёс жизни по меньшей мере 825 человек.

Первые снимки были сделаны спутниками NASA Earth Observing-1 и Landsat 8 всего через несколько дней после появления острова. По серии фотографий NASA можно проследить всю его недолгую жизнь: видны и внезапное появление острова, и его постепенная гибель. Остров всё ещё можно увидеть на снимках из космоса, хотя теперь он уже полностью находится под водой, пишет Daily Mail.

@avoiland also put me on to a great 2017 paper by Kassi et al that has some more really good photos and information on Zalzala Koh, like this photo taken just after the mud volcano erupted.. https://t.co/kZaHUitLNr pic.twitter.com/HYAmiJ5KUg — Mark Tingay (@CriticalStress_) 7 июля 2019 г.

Залзала сразу же после своего появления сделался точкой притяжения для туристов и местных жителей. И это несмотря на токсичный, легковоспламеняющийся газ, исходивший из трещин на всей поверхности острова из-за его вулканического происхождения. Кроме того, первое время его поверхность была густо покрыта останками морских существ, смешанных с грязью, песком и осколками скал. Ничто не отвратило пытливых натуралистов, и сегодня они сокрушаются по поводу исчезновения этого необычного местечка.

Остров был всего 20 метров высотой, 90 метров в ширину и 40 метров в длину в момент своего появления. Рождение было вызвано сотрясением тектонических плит и сопровождалось выбросами газа.

На самом деле это была просто большая куча грязи с морского дна, которая внезапно поднялась на поверхность, сказал в 2013 году Билл Барнхарт, сотрудник Геологической службы США, изучающий землетрясения в Пакистане и Иране.

Ричард Лакетт, сейсмолог из Британской геологической службы, пояснил происхождение грязевых островов.

Точный механизм запуска таких явлений плохо изучен, но тот факт, что грязевые вулканы часто рождаются и исчезают даже без землетрясения, предполагает, что есть некий небольшой дополнительный импульс, — сообщил сейсмолог. — Нужен неглубоко залегающий слой сжатого метана, углекислого газа или чего-то ещё подобного в сочетании с наличием слоев жидкости. Когда их покой нарушается сейсмическими волнами (такими, например, как при землетрясении), газы и жидкости устремляются на поверхность, увлекая за собой камни и грязь.

Zalzala Koh the newly born Island emerged from a 7.8 magnitude earthquake.

Would you visit? https://t.co/iam7hnHBPV pic.twitter.com/StM5YShQxb — Jovago Pakistan (@JovagoPakistan) 28 января 2016 г.

Цепь смертей и рождений

В начале ноября 2018 года Япония утратила один из островов Курильской гряды. Под водой исчез тогда Эсанбэ Ханакита Кодзима. Как писал News.ru, Эсанбэ был одним из 158 необитаемых островов, которым в 2014 году были даны названия для уточнения территориального охвата и расширения исключительной экономической зоны Японии. Предполагается, что остров разрушили шторма и движение льдов.

Это заставило вспомнить о том, что ежегодно в разных частях мира появляются и исчезают десятки островов, в том числе и те, что успели нанести на географические карты, За последнее десятилетие в Северном Ледовитом Океане, а конкретно у берегов Земле Франца Иосифа и на Северной Земле, было открыто несколько островов. Массовое рождение «кусков суши, со всех сторон окружённых водой», связано с интенсивным таянием ледников — обнажается поверхность суши, появляются острова. Таким образом, в 2015 году открыли девять островов, в 2016 — два, в 2017 и в 2018 годах — ещё один. Исчезают же они в силу морской эрозии, особенно если были сформированы из рыхлых песчаных или вулканических пород.