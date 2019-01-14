Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС

https://news.ru/storage/news/4e0d31a1d0e7f061dcbe7001f0586200/61d86a08-d803-44e1-8c6c-a018aecc4ecb_850.jpg twitter.com/@Space_Station

Грузовой космический корабль Dragon возвращается на Землю. В 02:35 мск он успешно отстыковался от американского сегмента МКС с помощью манипулятора Canadarm-2. Кадр отстыковки опубликован в официальном Twitter-аккаунте компании SpaceX.

Dragon has been released from the @Space_Station! Three departure burns are now underway https://t.co/WUiXnPDkfb pic.twitter.com/zf8y62Vl65 — SpaceX (@SpaceX) January 13, 2019

В ближайшие часы грузовик войдёт в плотные слои атмосферы. Согласно расчётам, в 08:05 мск он приводнится в акватории Тихого океана, недалеко от мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщили в SpaceX.

Dragon will re-enter Earth's atmosphere in 5 hours. Splashdown at 9:05 p.m. PST. — SpaceX (@SpaceX) January 13, 2019

Изначально процедура была запланирована на 10 января, однако её пришлось перенести из-за плохих погодных условий в районе посадки.

Как писал News.ru, американский грузовой корабль Dragon прибыл на орбиту 8 декабря. Он доставил на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов: продукты питания, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.