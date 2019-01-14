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Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС

twitter.com/@Space_Station

наука [ версия для печати ]

Грузовой космический корабль Dragon возвращается на Землю. В 02:35 мск он успешно отстыковался от американского сегмента МКС с помощью манипулятора Canadarm-2. Кадр отстыковки опубликован в официальном Twitter-аккаунте компании SpaceX.

В ближайшие часы грузовик войдёт в плотные слои атмосферы. Согласно расчётам, в 08:05 мск он приводнится в акватории Тихого океана, недалеко от мексиканского штата Нижняя Калифорния, сообщили в SpaceX.

Изначально процедура была запланирована на 10 января, однако её пришлось перенести из-за плохих погодных условий в районе посадки.

Как писал News.ru, американский грузовой корабль Dragon прибыл на орбиту 8 декабря. Он доставил на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов: продукты питания, а также оборудование и материалы для научных экспериментов.


#космос #NASA #МКС #Dragon
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