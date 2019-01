Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль Dragon возвращается на Землю. В 02:35 мск он успешно отстыковался от американского сегмента МКС с помощью манипулятора Canadarm-2. Кадр отстыковки опубликован в официальном Twitter-аккаунте компании SpaceX.

Dragon has been released from the @Space_Station! Three departure burns are now underway https://t.co/WUiXnPDkfb pic.twitter.com/zf8y62Vl65