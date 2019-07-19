https://static.news.ru/photo/94de620e-abd5-11e9-bad4-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Чиграков Фото: Вадим Кондратьев/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Рок-группа «ЧиЖ & Co» выпускает новый альбом после 20-летнего перерыва. Об этом заявил лидер музыкального коллектива Сергей Чиграков.

Максимум через год выйдет новая пластинка группы «ЧиЖ & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать — это красота, — цитирует Чигракова НСН .

Созданная в начале 1990-х годов группа «ЧиЖ & Co» выпустила семь студийных альбомов и три концертные записи. Последний диск — «Нечего терять» — вышел в 1999 году.

Кроме того, коллектив выпускал пластинки совместно с другими музыкантами. Так, в 2012 году проект Сергея Чигракова вместе с группой «Разные люди» Александра Чернецкого издал альбом «Один день вместе».

Как писал News.ru, ранее вокалист и автор песен группы Lumen Рустем Булатов сообщил, что музыкальный коллектив из Уфы записал песню и компиляцию треков для комикса о Бэтмене.