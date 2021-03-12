Зоозащитники Украины устроили скандал из-за клипа для Евровидения

На Украине разгорается скандал вокруг песни «Шум» группы Go_A, написанной для конкурса «Евровидение».
Как выяснилось, в клипе на эту песню музыканты использовали редкую птицу, занесённую в Красную книгу Украины. Об этом
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что птицу из ролика долгое время содержали в неволе. При этом владеть ею можно только при наличии специальных документов, которые на практике сейчас фактически не выдаются.
Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, — отметили в UAnimals.
Ранее NEWS.ru писал, что песня, которую выдвинули от Белоруссии на Евровидение, не может быть представлена на конкурсе в нынешнем виде. Как сообщили организаторы соревнования, композиция не соответствует правилам конкурса, так как может быть политизирована. Такой вывод был сделан после тщательного изучения песни. В связи с этим белорусскому вещателю, отправившему композицию, направили письмо с требованием отправить изменённую или новую песню.