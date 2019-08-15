https://static.news.ru/photo/8483c46a-bf46-11e9-89b8-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: zemfiralive/instagram.com

Певица Земфира не часто радует поклонников новыми песнями в последнее время, но её активность по-прежнему привлекает внимание множества людей. 15 августа в день смерти Виктора Цоя, Земфира выложила свой кавер на песню Виктора Цоя «Я посадил дерево».

Это малоизвестная, но очень трогательная песня. Поклонники «Кино» благодарят Земфиру в комментариях за то, что она обращает внимание на ранние песни Виктора Цоя.

«Я знаю, моё дерево не проживет и неделю...

Я знаю, моё дерево в этом городе обречено».

Мой любимый... и мой единственный из русскоговорящих, — назвала Земфира Виктора Цоя на одном из своих концертов.

Певица Земфира ранее говорила, что «Кино» сильно повлияло на нее и влияет до сих пор, поэтому среди её концертных выступлений периодически встречаются песни Виктора Цоя: «Кукушка», «Попробуй спеть вместе со мной», «Город», «Просто хочешь ты знать», «Закрой за мной дверь», «Троллейбус», «Печаль», «Дождь для нас», «Легенда», «Фильмы». У Земфиры наработан материал на целый альбом каверов группы «Кино». Пользователи интернета пишут в комментариях, что Земфира — лучший исполнитель его песен, после самого Виктора Цоя.