Ямальский диджей выступил в Харбейской долине

Александр Кульбякин из Салехарда выступил с музыкальным сетом на фоне природы Харбейской долины Приуральского района. Он работает под псевдонимом Kefrod. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа»

Диджей рассказал, что он видел множество выступлений коллег на открытой местности и было приятно самому выступить так же.

Там, куда мы ездили, было очень красиво. Обычно я работаю в немного других жанрах, но знал, что мы поедем на природу, и когда выбирал композиции в сет, представлял, что будет правильней там. Можно сказать, что это мое музыкальное ощущение от природы, — сказал Кульбякин.

Он добавил, что записываться в конце сентября было уже прохладно, руки замерзали.

Поездку устроила команда «Ямал-Медиа» с целью показать красоту ямальской осени.

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