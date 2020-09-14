«Я новый Моисей»: Канье Уэст потребовал освобождения от Sony и Universal

https://static.news.ru/photo/c686cf92-f735-11ea-9e30-fa163e074e61_660.jpgКанье УэстФото: Ian West/Global Look Press
Американский рэпер Канье Уэст, который в 2020 году заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США, потребовал, чтобы его освободили от контрактов со звукозаписывающими компаниями.
Об этом музыкант написал в Twitter. 14 сентября он опубликовал несколько твитов, в которых заявил, что был «вторым самым богатым чернокожим человеком в Америке», потребовал извинений от своих коллег J. Cole и Дрейка, а также сравнил себя с предводителем восстания рабов в 1831 году Нэтом Тёрнером.
Кроме того, Уэст сообщил, что не станет выпускать новую музыку до тех пор, пока его не освободят от контрактов с компаниями Sony и Universal. Позже он удалил эти твиты и отказался от своих слов в адрес рэперов, призвав больше не ругать друг друга. При этом Канье написал, что хочет «увидеть все контракты в Universal и Sony», отметив, что не собирается «смотреть, как мой народ будет порабощён», передаёт издание Independent.
Я новый Моисей, — подытожил он.
I need to see everybodyâs contracts at Universal and Sony
Iâm not gonna watch my people be enslaved
Iâm putting my life on the line for my people
The music industry and the NBA are modern day slave ships