«Я новый Моисей»: Канье Уэст потребовал освобождения от Sony и Universal

https://static.news.ru/photo/c686cf92-f735-11ea-9e30-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Ian West/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст, который в 2020 году заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США, потребовал, чтобы его освободили от контрактов со звукозаписывающими компаниями.

Об этом музыкант написал в Twitter. 14 сентября он опубликовал несколько твитов, в которых заявил, что был «вторым самым богатым чернокожим человеком в Америке», потребовал извинений от своих коллег J. Cole и Дрейка, а также сравнил себя с предводителем восстания рабов в 1831 году Нэтом Тёрнером.

Кроме того, Уэст сообщил, что не станет выпускать новую музыку до тех пор, пока его не освободят от контрактов с компаниями Sony и Universal. Позже он удалил эти твиты и отказался от своих слов в адрес рэперов, призвав больше не ругать друг друга. При этом Канье написал, что хочет «увидеть все контракты в Universal и Sony», отметив, что не собирается «смотреть, как мой народ будет порабощён», передаёт издание Independent.

Я новый Моисей, — подытожил он.

I need to see everybodyâs contracts at Universal and Sony



Iâm not gonna watch my people be enslaved



Iâm putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



Iâm the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская госпел-группа Sunday Service Choir дала выступление, в котором «прошлась» по воде. Коллектив возглавляет рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст.