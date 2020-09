«Я новый Моисей»: Канье Уэст потребовал освобождения от Sony и Universal

Об этом музыкант написал в Twitter. 14 сентября он опубликовал несколько твитов, в которых заявил, что был «вторым самым богатым чернокожим человеком в Америке», потребовал извинений от своих коллег J. Cole и Дрейка, а также сравнил себя с предводителем восстания рабов в 1831 году Нэтом Тёрнером.

Кроме того, Уэст сообщил, что не станет выпускать новую музыку до тех пор, пока его не освободят от контрактов с компаниями Sony и Universal. Позже он удалил эти твиты и отказался от своих слов в адрес рэперов, призвав больше не ругать друг друга. При этом Канье написал, что хочет «увидеть все контракты в Universal и Sony», отметив, что не собирается «смотреть, как мой народ будет порабощён», передаёт издание Independent.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses