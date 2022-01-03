Warner Music приобрела права на все студийные альбомы Дэвида Боуи

Права на полный каталог песен британского мзыканта и композитора Дэвида Боуи приобрела американская компания Warner Music. Сумма сделки составила $250 млн. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации издания, речь идёт о приобретении прав на 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни музыканта, а также на посмертный альбом «Toy», выход которого намечен на 7 января.

Сделка передаёт почти все песни Боуи концерну Warner, — рассказал собеседник издания.

Объявление о покупке прав на творческое наследие Боуи состоялось в преддверии 75-летнего юбилея музыканта, который будет отмечаться 8 января.

Британский певец и композитор Дэвид Боуи умер в январе 2016 года от рака печени. Ему было 69 лет. За время музыкальной карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошёл в топ-10 самых успешных музыкантов Великобритании. В 2004 году он занял 39-е место в списке ста величайших исполнителей рок-музыки всех времён по версии журнала Rolling Stone, а также 23-е место в списке ста величайших вокалистов.