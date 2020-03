https://static.news.ru/photo/b0590cac-5e2a-11ea-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Элла Фицджеральд Фото: imago stock&people/Global Look Press

Студия Eagle Rock опубликовала трейлер документального фильма, посвящённого американской певице Элле Фицджеральд.

Картину снял британец Лесли Вудхед, на счету которого более десяти работ в жанре документалистики. Выход его новой ленты, получившей название Just One Of Those Things («Просто одна из тех вещей»), запланирован на 3 апреля.

Just One Of Those Things показывает Эллу Фицджеральд в моменты её триумфа и радости, представляя ясный образ женщины, которой она была как на сцене, так и за её пределами, — говорится в описании к ролику.

Спикерами в картине выступили такие артисты, как Норма Миллер, Джонни Мэтис, Тони Беннетт и Смоки Робинсон. В проекте также использованы отрывки из выступлений и интервью Фицджеральд.

