Студия Eagle Rock опубликовала трейлер документального фильма, посвящённого американской певице Элле Фицджеральд.
Картину снял британец Лесли Вудхед, на счету которого более десяти работ в жанре документалистики. Выход его новой ленты, получившей название Just One Of Those Things («Просто одна из тех вещей»), запланирован на 3 апреля.
Just One Of Those Things показывает Эллу Фицджеральд в моменты её триумфа и радости, представляя ясный образ женщины, которой она была как на сцене, так и за её пределами, — говорится в описании к ролику.
Спикерами в картине выступили такие артисты, как Норма Миллер, Джонни Мэтис, Тони Беннетт и Смоки Робинсон. В проекте также использованы отрывки из выступлений и интервью Фицджеральд.
Как писал NEWS.ru, компания BMG заявила о намерении снять документальный фильм об американском музыканте Ронни Джеймсе Дио. Это будет первая картина, рассказывающая о всей карьере певца.
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