Вышел отрывок из документального фильма о Джими Хендриксе

https://static.news.ru/photo/09f60004-070d-11eb-a7db-fa163e074e61_660.jpg Джими Хендрикс Фото: Dieter Klar/dpa/Global Look Press

В Сети появился отрывок из документального фильма, рассказывающего об американском музыканте Джими Хендриксе. Картина получила название Music, Money, Madness ... Jimi Hendrix in Maui («Музыка, деньги, безумие... Джими Хендрикс на Мауи»).

Лента описывает хронологию событий поездки коллектива Jimi Hendrix Experience на Гавайи в 1970 году. Тур совпал со съёмками фильма Rainbow Bridge, продюсированием которого занимался менеджер коллектива Майкл Джеффри.

У Experience было запланировано выступление в Гонолулу, но режиссёр фильма Чак Вайн хотел, чтобы Хендрикс принял участие в фильме. Поэтому он организовал для музыкантов бесплатный концерт на Мауи у подножья спящего вулкана Халеакала.

В итоге Rainbow Bridge оказался провальным и в финальную версию вошли только 17 минут выступления группы, хотя поклонники ожидали увидеть весь концерт.

Режиссёром документалки выступил Джон Макдермотт. Премьера намечена на 20 ноября.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш готовит к выпуску документальный фильм, рассказывающий о ней. Картина получила название Billie Eilish: The World's A Little Blurry («Билли Айлиш: Мир немного размыт»).