«Все переживают»: директор группы «Браво» о смерти Лапина Директор группы «Браво» Цветков: все переживают из-за смерти гитариста Лапина

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Виталий Цветков

Директор группы «Браво» Виталий Цветков сообщил, что все переживают из-за смерти бас-гитариста коллектива Сергея Лапина. В разговоре с «360» он подчеркнул, что артист внес большой вклад в развитие группы. Кроме того, в тот период, как и остальные участники, он помогал в создании хитов.

Цветков напомнил, что Лапин выступал в качестве бас-гитариста «Браво» в начале 90-х, именно он «играл все песни стиляг». Позже его заменил другой музыкант. По словам директора, Лапин был замечательным и талантливым человеком.

Замечательный и талантливый человек. Работал в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он. Все переживают по поводу его кончины, — рассказал Цветков.

Бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин скончался 1 ноября на 62-м году жизни. Он принимал участие в создании альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990). Участники группы выразили соболезнования семье и близким музыканта.

Предположительно, причиной смерти Лапина могла стать сердечная недостаточность. Музыкант скончался у себя дома в ванной. Тело артиста нашли соседи. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.