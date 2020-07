В Великобритании выросли продажи аудиокассет

https://static.news.ru/photo/8f09ca40-cb31-11ea-b861-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители Великобритании стали чаще покупать музыку на аудиокассетах. Популярностью пользуются не только альбомы, ставшие классикой, но и релизы звёзд последних лет.

За первую половину 2020 года в стране продали 65 тысяч аудиокассет, что в два раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает Consequence Of Sound.

Среди самых востребованных релизов — альбом Calm группы 5 Seconds of Summer, Chromatica Леди Гаги, Notes On A Conditional Form коллектива The 1975, Rare Селены Гомес и Future Nostalgia Дуа Липы. Также в двадцатку самых популярных записей попала музыка Оззи Осборна, The Strokes, Tape Impala и Гарри Стайлза.

