В Великобритании выйдут почтовые марки к 50-летию группы Queen

https://static.news.ru/photo/65e80758-b533-11ea-90ec-fa163e074e61_660.jpg Группа Queen Фото: Chris Walter/Photofeatures/Global Look Press

Королевская почта Великобритании готовит к выпуску марки с изображениями участников группы Queen. Тираж приурочен к 50-летию коллектива.

О выходе марок сообщил гитарист Брайан Мэй в Facebook. Они поступят в продажу 9 июля.

С тех пор, когда мы, четверо скороспелых парней, начали 50 лет назад, наши жизни были посвящены исполнению несбыточной мечты, — прокомментировал юбилей коллектива артист, чьи слова цитируются на сайте.

Всего выйдут 13 марок: на восьми из них будут нанесены обложки самых известных альбомов, на четырёх будут концертные фотографии, и ещё одну выпустят с групповым снимком музыкантов.

Как писал NEWS.ru, Британский королевский монетный двор выпустил коллекционную монету, посвящённую группе Queen. Памятная монета в честь рок-коллектива стала первой в серии «Музыкальные легенды».