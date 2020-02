https://static.news.ru/photo/248f437a-586d-11ea-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Городской совет Ливерпуля сообщил о намерении в скором времени открыть лес, названный в честь британского музыканта и участника группы The Beatles Джорджа Харрисона.

Объект, получивший название The George Harrison Woodland Walk, будет расположен в районе Аллертон, где родился и вырос исполнитель, передаёт NME.

В редколесье, открытие которого намечено на 2021 год, будет установлено несколько инсталляций, посвящённых жизни Харрисона и текстам его песен. Кроме того, на территории мемориала будет работать учебная аудитория, где школьники будут заниматься природоведением, а художники смогут предложить свои работы.

Джордж был заядлым садовником, который находил утешение и радость на открытом воздухе. Я не думаю, что есть лучший способ почтить его память в Ливерпуле, чем создать сад, который может стать местом для покоя и размышлений, — заявила вдова артиста Оливия Харрисон.

Как писал NEWS.ru, текст песни британской группы The Beatles, написанный от руки гитаристом коллектива Джорджем Харрисоном, уйдёт с молотка. Черновик со словами к композиции While My Guitar Gently Weeps выставлен на онлайн-торгах Moments in Time со стартовой стоимостью $195 тысяч.