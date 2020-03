https://static.news.ru/photo/088fe220-6b5e-11ea-a9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_kennyrogers

Американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс скончался на 81 году жизни. Об этом сообщили члены семьи музыканта на его странице в Twitter.

Роджерс мирно ушёл из жизни дома по естественным причинам, — говорится в сообщении.

По словам родственников музыканта, Роджерс умер под присмотром врачей из хосписа. В момент смерти его окружали члены семьи, передаёт «Газета.ru».

Миру обладатель «Грэмми» в 1978, 1980 и 1988 годах известен благодаря своим песням, особое место среди которых занимают The Gambler, Lady и Islands In The Stream.

