Умер страдавший редким неизлечимым заболеванием пианист Эцио Боссо

Итальянский пианист Эцио Боссо скончался на 49-м году жизни в Болонье. Причиной смерти музыканта стали патологии, вызванные боковым амиотрофическим склерозом. Похороны пройдут в закрытом режиме.
Диагноз композитору поставили в 2011 году, тогда же он перенёс операцию на головном мозге. Она не принесла значительных успехов, так как редкую болезнь невозможно вылечить. Дегенеративное заболевание постепенно парализует тело человека, что приводит к параличам и атрофии мышц.
Несмотря на болезнь, Боссо продолжал концертную деятельность. Только в 2019 году его выступления в Италии посетили более 100 тысяч человек,
Ранее NEWS.ru писал, что больной боковым амиотрофическим синдромом создатель знаменитой фигурки человека для конструкторов LEGO Йенс Нигард Кнудсен ушёл из жизни на 79-м году жизни в хосписе в Дании.
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