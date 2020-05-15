Умер страдавший редким неизлечимым заболеванием пианист Эцио Боссо

https://static.news.ru/photo/50756bf2-96a4-11ea-a031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roma/Global Look Press

Итальянский пианист Эцио Боссо скончался на 49-м году жизни в Болонье. Причиной смерти музыканта стали патологии, вызванные боковым амиотрофическим склерозом. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Диагноз композитору поставили в 2011 году, тогда же он перенёс операцию на головном мозге. Она не принесла значительных успехов, так как редкую болезнь невозможно вылечить. Дегенеративное заболевание постепенно парализует тело человека, что приводит к параличам и атрофии мышц.

Несмотря на болезнь, Боссо продолжал концертную деятельность. Только в 2019 году его выступления в Италии посетили более 100 тысяч человек, отмечает Il Messaggero.

Ранее NEWS.ru писал, что больной боковым амиотрофическим синдромом создатель знаменитой фигурки человека для конструкторов LEGO Йенс Нигард Кнудсен ушёл из жизни на 79-м году жизни в хосписе в Дании.