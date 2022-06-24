Трибьют группе «Кино» вызвал споры поклонников Цоя: новинки «VK Музыки» Рэпер L’One представил подборку любимых джаз-композиций, дуэт HammAli & Navai выпустил новый трек о любви, а молодые артисты записали трибьют «Кино»

Фото: Александра Чумичева и Александра Шогина /Фотохроника ТАСС/

Виктор Цой

Российский рэпер L’One попытался приобщить поклонников к джазу и составил подборку из семи любимых композиций, дуэт HammAli & Navai представил новую песню «Любить — это так бесполезно», а молодые инди-артисты предложили свои версии песен Виктора Цоя в трибьют-альбоме «Мы вышли из „Кино“ — 2». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

L’One: подборка джаз-треков

Российский рэпер L’One (Леван Горозия) удивил своих поклонников, приняв участие в Московском международном джазовом фестивале, который организовал известный музыкант Игорь Бутман. В ответ популярный исполнитель решил приобщить фанатов к высокому жанру и составил подборку из семи композиций. По задумке L’One, прослушав их, в джаз нельзя будет не влюбиться.

Составил для «VK Музыки» плейлист моих любимых джазовых композиций. Если вы до сих пор думаете, что джаз — это не про вас, просто послушайте, — написал музыкант.

HammAli & Navai: «Любить — это так бесполезно»

Дуэт HammAli & Navai, прославившийся своими лиричными песнями, выпустил первый совместный сингл в рамках основного проекта в этом году.

Композицию «Любить — это так бесполезно» уже назвали «балладой с расслабленным гитарным инструменталом». Меланхоличная новинка сделана в лучших традициях HammAli & Navai. Это песня о попытках забыть бывшую возлюбленную. Судя по названию, музыканты в чувствах разочаровались, но из текста следует совсем другое...

Трибьют «Мы вышли из „Кино“ — 2»

Молодые инди-артисты, среди которых «25/17», Alai Oli, Анна Ворфоломеева, БИБН, Гречка, «Дайте танк», «Диктофон», «Жарок», Zarya, «Комсомольск» и многие другие, стали участниками трибьют-альбома к 60-летнему юбилею Виктора Цоя «Мы вышли из „Кино“ — 2». Альбом доступен во «VK Музыке».

Трибьют-альбом — это самый понятный способ показать творческую многогранность и живучесть произведений конкретного артиста. Цой творил всего десятилетие, но уже ясно, что те, кто говорят на русском, будут знать и любить песни «Кино» и 50, и 100 лет, и больше того. Большинство групп, поучаствовавших во второй части «Мы вышли из „Кино“», попадали в редакционные плейлисты «VK Музыки» (в первую очередь «Новые имена»), поэтому мы рады, что эксклюзивный релиз сборника, в котором хватает занимательных и удачных интерпретаций великих песен, происходит именно у нас, — рассказал главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.

Название «Мы вышли из „Кино“ — 2» одновременно отсылает слушателя к песне «Фильмы», выпущенной группой «Кино» в 1986 году, и к трибьют-альбому «Мы вышли из „Кино“», записанному российскими музыкантами в 2017 году.

Поклонники Виктора Цоя разделились в оценках кавер-версий его песен. Одни поблагодарили авторов идеи трибьют-альбома за сохранение памяти о музыканте, другие раскритиковали молодых исполнителей, которые, по их мнению, «не поют, а выпендриваются».