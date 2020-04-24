The Offspring выпустила кавер на песню из сериала «Король тигров»

https://static.news.ru/photo/0574d09e-8640-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

Американская группа The Offspring выпустила клип на песню Here Kitty Kitty. Трек приобрёл новую популярность после того, как свою версию исполнил герой документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Джо Экзотик.

Участники The Offspring напомнили, что изначально композиция была записана коллективом The Clinton Johnson Band, «а не кем‑то из недавней документалки, на которую мы все подсели».

Привет, ребята! Как и многие из вас, мы немного сходим с ума в эти дни и хотим сделать что-нибудь забавное, чтобы улыбнуться и, как мы надеемся, подарить улыбку кому-нибудь ещё, — говорится в описании ролика.

Как писал NEWS.ru, документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», собрал за первые десять дней после выхода 34,3 млн просмотров. Проект рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в штате Оклахома Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за организацию её убийства и жестокое обращение с животными.