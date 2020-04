The Offspring выпустила кавер на песню из сериала «Король тигров»

Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

Американский музыкант Гленн Данциг, известный как лидер групп Misfits и Danzig, опубликовал альбом с кавер-версиями на песни «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Пластинка получила название Danzig Sings Elvis.

В релиз вошло 14 композиций, среди которых — Is It So Strange, Loving Arms и One Night. Как отмечает NME, Данциг планировал дать серию концертов в поддержку альбома, однако планы...