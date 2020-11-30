Spotify назвал самых популярных исполнителей у россиян

https://static.news.ru/photo/bc77f28a-33b5-11eb-ab3a-fa163e074e61_660.jpg kizaru Фото: tommyhellatrigger/instagram.com

Стриминговый сервис Spotify подвёл музыкальные итоги первого года официальной работы в России. Он был запущен в нашей стране в июле.

В российском сегменте сервиса наиболее популярными оказались рэп-исполнители — kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo, передаёт «Газета.Ru». В списке исполнительниц наибольшее количество прослушиваний в РФ набрала Билли Айлиш, опередив Дору и Ариану Гранде.

Представители k-pop являются уверенными лидерами среди групп — в частности, BTS и BLACKPINK. Примечательно, что компанию им неожиданно составили патриархи российского панк-рока «Король и Шут».

Рэперы лидируют и списке наиболее популярных треков. Здесь в топе оказались Slava Marlow, kizaru, Моргенштерн и Элджей, а также канадец The Weekend.

Среди плейлистов предпочтение чаще отдавали подборке «Спокойствие! Только спокойствие!». При выборе музыки россияне отталкивались от пяти настроений: расслабленное, счастливое, спокойное, жизнерадостное и уверенное, — рассказывает источник.

Ранее NEWS.ru писал, что клип американской певицы Билли Айлиш на песню Bad Guy набрал более одного миллиарда просмотров на YouTube. Ролик был опубликован на видеохостинге в марте 2019 года.