Соседов услышал фальшь в пении Будниковой на «Голосе»

https://static.news.ru/photo/5b89e8e6-1ce7-11eb-8c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Соседов/facebook.com

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил выступление и талант участницы шоу «Голос» Александры Будниковой. По мнению эксперта, по пению чувствуется, что она занимается вокалом профессионально с педагогом, однако в целом мастерство исполнительницы вызвало у критика массу вопросов.

Поёт, как расстроенное пианино. Где четверть тона не дотягивает, где 1/8. Музыкально, но фальшиво. Ей пахать и пахать! В таком виде певицу выставлять на телевидении нельзя. Это моё экспертное мнение, — сказал Соседов порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, критик высказался и об отце Александры ведущем Первого канала Романе Будникове. Соседов уверен, что за каждым ведущим Первого канала стоит кто-то «из сильных мира сего»: например, из администрации президента или олигархов.

Не может так быть, чтобы человек там появился просто из-за своих талантов. Тем более ведущий Первого канала! Этого Будникова я не видел, но даже если у него голос Орфея или Левитана, а внешность Аполлона, я никогда не поверю, что его взяли ведущим, потому что он пришёл просто с улицы. Никого с улицы никакие каналы не берут. Там муха не пролетит! — подытожил Соседов.

Партия «Коммунисты России» потребовала у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри. Эту инициативу публично поддержали Соседов и актёр Станислав Садальский, после чего Первый канал решил подать на них в суд.

Поводом для перепалок стал скандал с одной из участниц — Александрой Будниковой, дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Представители шоу-бизнеса и зрители шоу увидели в этом признаки блата.

В свою очередь другая часть шоу-бизнеса вступилась за «Голос» и Будникову. В частности, продюсер Игорь Матвиенко заявил NEWS.ru, что критика «Коммунистов России» связана с желанием пропиариться за счёт популярного шоу.