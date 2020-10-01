Солистка Little Big показала новую девушку Прусикина

Певица из группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram видео. В кадр попал фронтмен группы Илья Прусикин вместе со своей новой девушкой.
Ею оказалась Ксения Красовская, подруга теле- и радиоведущей Марины Кравец,
На видео влюблённые оказывают друг другу знаки внимания. Также Таюрская выложила в сториз фото с парочкой с подписью «Теперь можно».
Отмечается, что Ксения Красовская — актриса, хотя информации о проектах с её участием пока нигде нет. Издание отмечает, что её роману с Прусикиным всего несколько недель.
Как сообщал ранее NEWS.ru, 31 августа вокалист группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе по обоюдному согласию. Тогда партнёрша Прусикина по Little Big Софья Таюрская столкнулась с обвинениями со стороны поклонников, что у неё может быть тайный роман с фронтменом коллектива.
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