Солистка Little Big показала новую девушку Прусикина

https://static.news.ru/photo/84601e82-049d-11eb-a66b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Красовская Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Певица из группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в Instagram видео. В кадр попал фронтмен группы Илья Прусикин вместе со своей новой девушкой.

Ею оказалась Ксения Красовская, подруга теле- и радиоведущей Марины Кравец, сообщает «Экспресс газета».

На видео влюблённые оказывают друг другу знаки внимания. Также Таюрская выложила в сториз фото с парочкой с подписью «Теперь можно».

Отмечается, что Ксения Красовская — актриса, хотя информации о проектах с её участием пока нигде нет. Издание отмечает, что её роману с Прусикиным всего несколько недель.

Как сообщал ранее NEWS.ru, 31 августа вокалист группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе по обоюдному согласию. Тогда партнёрша Прусикина по Little Big Софья Таюрская столкнулась с обвинениями со стороны поклонников, что у неё может быть тайный роман с фронтменом коллектива.